«Нафтогаз» заявил о решении суда Англии «заморозить» 145 млн долларов Nord Stream

НАК «Нафтогаз Украины» сообщает, что Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал Газпром в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 млн долларов из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.

Украинская компания утверждает, что соответствующее решение было вынесено 11 июня 2019 года с учетом «продления сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража и вероятные дополнительные проценты по долгу, которые Газпрому придется заплатить «Нафтогазу», передает ТАСС.

Кроме того, в сообщении «Нафтогаза» указывается, что «английский коммерческий суд обязал Газпром при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие «Нафтогаза» или согласие суда для получения таких средств».

В самом суде и в Газпроме об этом пока не сообщали.