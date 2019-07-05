Песков ответил на вопрос о проверке по расследованию Голунова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с расследованием журналиста Ивана Голунова.

«Безусловно, этот материал был достаточно широко опубликован, конечно, мы с ним ознакомились. Также возможность ознакомиться с этим материалом была и у упомянутых специальных служб. Поэтому информация доступна для всех. Что касается дальнейших действий, это прерогатива тех самых ведомств», – сказал Песков в ответ на вопрос о возможной проверке по итогам опубликованного расследования, передает РИА «Новости».

Напомним, Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования.

После этого два генерала полиции были уволены указом Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.

Во время прямой линии, отвечая на вопрос о смягчении ст. 228 УК РФ об обороте наркотиков, глава государства выступил против этого в связи с большой угрозой для страны.