В работе поисковой системы Google произошел глобальный сбой

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе поисковой системы Google и электронной почты Gmail произошел глобальный сбой.

По данным Downdetector, проблемы с доступом к сервисам Google начались около 20.21 четверга по времени Восточного побережья США (3.21 пятницы мск). Чаще всего о сбоях сообщали жители США, Японии, стран Латинской Америки (Перу, Бразилии, Мексики), а также пользователи из стран ЕС (Бельгии, Испании), передает ТАСС.

Напомним, последний глобальный сбой в работе сервисов Google произошел 18 апреля. Тогда проблема затронула пользователей из США и стран Европы.

Отметим, в начале апреля Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.