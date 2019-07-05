Трамп пообещал американцам флаг США на Марсе

Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг Соединенных Штатов.

«Я хочу, чтобы вы знали, что мы вернемся на Луну очень скоро и однажды, в скоро времени, мы установим американский флаг на Марсе», – сказал Трамп, выступая у Мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне по случаю Дня независимости США, передает ТАСС.

В июне Трамп призвал НАСА вместо полета на Луну думать об освоении Марса.