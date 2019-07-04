Российские эксперты проанализировали «китайский» вирус-шпион

Специалисты «Лаборатории Касперского» провели анализ вредоносного ПО, которое в прессе связывают с китайскими спецслужбами. Эксперты подтвердили активность вируса, но авторов кода установить не удалось.

Издание The Guardian сообщило, что китайцы якобы тайно устанавливают шпионское приложение на телефоны туристов, прибывающих из Киргизии через Синьцзян-Уйгурский автономный район, передает РИА «Новости».

По этим данным, пассажиров на пограничном контроле просят разблокировать телефоны и устанавливают приложения, которые отслеживает личную информацию владельца, извлекает его личную переписку, сканирует файлы и отправляет отчет властям.

«Лаборатория Касперского» отметила, что подобное вредоносное ПО действительно существует, но установить авторов не представляется возможным.

«Для защиты своих клиентов «Лаборатория Касперского» фокусируется исключительно на техническом анализе киберугроз и предоставлении индикаторов компрометации, поэтому мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть предположение о том, кто вовлечен в распространение этого троянца», – отметили в пресс-службе компании.

Там пояснили, что вирус представляет собой шпионское ПО, которое может получить доступ к данным SIM-карты, телефонным номерам, названию оператора, IP-адресу, контактам, SMS и данным из других приложений.

Ранее сообщалось, что три четверти мобильных приложений оказались небезопасны для их пользователей.