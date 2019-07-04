ВВС США захотели модернизировать систему спутниковой связи в Арктике

Военно-воздушные силы (ВВС) США решили модернизировать систему спутниковой связи в Арктике, заключив контракт с компанией Northrop Grumman на 82 млн долларов, говорится в заявлении компании-подрядчика.

Согласно контракту, компания, занимающаяся поставками компонентов для наземного сегмента американской системы спутниковой связи, обеспечит возможность использования иностранных спутников, расширит возможности двух американских спутников связи на орбите, а также разработает новое программное обеспечение для наземного сегмента системы, передает ТАСС.

«Northrop Grumman намерена обеспечить работу технологий важного наземного сегмента, которые поддерживают миссию Космического командования ВВС США», – говорится в сообщении компании-подрядчика.

Напомним, Соединенные Штаты пообещали наращивать число кораблей ледового класса для круглогодичного противостояния России и Китаю в Арктике. В ответ Москва предупредила Вашингтон о последствиях попыток США бросить вызов России в Арктике.

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