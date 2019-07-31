Актер «Современника» арестован за съемки в форме сотрудника ГИБДД

Московский суд арестовал 37-летнего актера театра «Современник» Дмитрия Смолева за незаконное ношение полицейской формы, сообщила пресс-служба городской полиции.

Поводом послужила обнаруженная полицейскими в интернете видеозапись, где актер в форме автоинспектора «дискредитировал своим поведением органы внутренних дел» – актер играл пьяного полицейского, передает «Интерфакс».

После проверки сотрудниками Госавтоинспекции и сотрудниками отдела по району Якиманка по факту случившегося Смолева задержали. На него завели административное дело по статьям о незаконном ношении формы и мелком хулиганстве.

Актер пояснил, что форму ему предоставил для съемок клипа блогер. Из-за ареста артиста на восемь суток, 30 июля в «Современнике» пришлось совершить замену в спектакле «Дюма», сообщил культурный обозреватель Слава Шадронов. По его словам, режиссер постановки Михаил Ефремов со сцены рассказал о задержании Смолева.

«Оказывается, Смолев выложил в интернет ролик с собственным участием, где он снят в ментовской форме. За этот анонимный ролик его искали неделю, выясняли личность, проводили опознания. Выяснили, опознали, приехали в театр и с репетиции увезли. Говорят, оставляют в участке на ночь», – сказал Шадронов.