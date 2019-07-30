Алтайский депутат предложила тушить пожары с помощью бомбардировки

Депутат Законодательного собрания Алтайского края Евгения Боровикова (ЛДПР) предложила гасить лесные пожары в Сибири при помощи огнегасящих бомб.

«При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения. <...> При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади тысячи квадратных метров», – цитирует сайт партии слова Боровиковой.

Депутат утверждает, что подобные бомбы были разработаны еще в СССР.

Позже в комментарии РБК Боровикова сообщила, что имела в виду водные авиабомбы АСП-500, предназначенные для тушения пожаров.

«Если пожар масштабный, его бесполезно тушить водой. Он распространяется ветром, поэтому нужно этот пожар бомбами «обрывать», – отметила депутат.

Напомним, в пяти регионах России введен режим чрезвычайной ситуации из-за бушующих лесных пожаров. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами в своих регионах.