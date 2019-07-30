В Раде усомнились в возможности создания на Украине русскоязычного канала

Глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар оценила затраты на создание всемирного русскоязычного канала Украиной.

По ее словам, из бюджета Украины необходимо будет выделить 2 млрд долларов, написала она в Facebook.

«Это четверть всего оборонного бюджета Украины, включая Нацполицию, погранцов и т. д.», – отмечает она.

Сюмар посоветовала инициаторам создания нового телеканала ставить «реалистичные задачи».

«Минобороны не может долг за электроэнергию погасить. Такая реальность», – отметила парламентарий.

При этом она не отрицает, что когда-нибудь в будущем Украина создаст «концептуальный канал для оккупированных территорий».

Напомним, ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что для усиления позиций государства в информационной борьбе украинские власти создадут всемирный русскоязычный канал. Он отметил, что этот канал нужен для борьбы за умы украинцев в Донбассе и Крыму, а также на территории России.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Украины создать русскоязычный канал безумием.

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