Адвокат провел урок правовой грамотности для незарегистрированных кандидатов

Член Совета по правам человека при президенте России, адвокат Шота Горгадзе дал пошаговую инструкцию для незарегистрированных на выборы в Мосгордуму кандидатов.

Горгадзе в своем Telegram-канале, заявил, что действия кандидата, права которого были ущемлены, четко прописаны в избирательном законодательстве.

«В случае, если кандидат не согласен с решением избирательной комиссии (как в случае с МГД), он может обжаловать его в избирательной комиссии субъекта РФ. Решение избирательной комиссии субъекта РФ кандидат вправе обжаловать в ЦИК», – написал адвокат.

Он добавил, что параллельно с этим кандидат может обратиться в суд субъекта России, а в случае несогласия в решением суда, обжаловать судебный акт в Верховном суде России. При этом решения судов обязательны к исполнению для избирательных комиссий. Адвокат отметил, что более подробно ознакомиться с шагами по защите своих прав можно изучив ст. 75 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав»».

«Теперь вопрос: что из перечисленного было сделано теми, кто призвал своих сторонников выйти на улицы, поставив под угрозу жизнь и здоровье людей и подвергнув их опасности быть привлеченными к уголовной ответственности за противоправные действия? Какие правовые шаги были предприняты несогласными, чтобы в последующем иметь право говорить о том, что единственный выход – это улица и протест? Увы, практически никаких. Вывод каждый мыслящий человек может сделать сам», – написал Горгадзе

Он добавил, что протестующим нужна была «не правовая защита своих прав, а повод для возмущения, выхода на улицу и провокаций». «Видимо, право не вписывается в концепцию «прекрасной России будущего» тех, кто готов ради своих амбиций пролить кровь сограждан», – подытожил Горгадзе.

Напомним, ранее в понедельник в СПЧ посоветовали незарегистрированным кандидатам обращаться в суд.