В СПЧ посоветовали незарегистрированным кандидатам обращаться в суд

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Леонид Поляков заявил, что незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы нужно обжаловать решения об отказе в регистрации в избирательных комиссиях и судах.

«Мне кажется, что эти оппозиционные кандидаты зря расходуют самые серьезные патроны и призывают к несанкционированным действиям, нарушениям правопорядка. История показывает, что есть позитивный опыт решения этих проблем через официальные процедуры: апелляции по линии избиркомов или обращения в Верховные суды», – передает ТАСС слова Полякова.

Он отметил, что ранее решения региональных избиркомов уже отменялись.

«Уже в этом году в Карачаево-Черкесии Верховный суд восстановил в правах список КПРФ, который был забракован местной комиссией. То есть вот это неверие в систему правосудия и систему, которая позволяет добиваться правды, если действительно эта правда на твоей стороне, - это такой симптоматичный факт», – рассказал член СПЧ.

Поляков добавил, что к правонарушениям могут призывать только люди, не уверенные в своей правоте.

«Если у вас действительно стопроцентная уверенность, что у вас все чисто, то добейтесь этого через действующие нормы законодательства и через инстанции, которые просто обязаны исправлять ошибки, допущенные на низовом уровне. Не все так безнадежно, чтобы рисовать страшную картину, что везде действует закон кого-то тащить и не пускать, что правды не добьешься и так далее. Это позиция тех, кто заведомо не хочет мирного разрешения конфликта», – заявил Поляков.

Напомним, ряд московских оппозиционных деятелей оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили брак, в том числе из-за «мертвых душ». Недовольные недопуском оппозиционеров устроили в центре Москвы несанкционированную публичную акцию, которая сопровождалась беспорядками. Так, участники незаконной акции перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ, в результате чего пострадали восемь сотрудников Росгвардии.

По данным ГУ МВД по Москве, в несанкционированной акции в центре Москвы приняли участие порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. Были задержаны более тысячи человек.

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