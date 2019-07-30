Генпрокуратура призвала пресекать действия организаторов незаконных акций

Действия участников и организаторов несанкционированных митингов в период подготовки к Единому дню голосования необходимо жестко пресекать, сообщил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.

«Последнее событие в Москве диктует необходимость корректировки организации надзора в органах в период подготовки к проведению единого дня голосования, – цитирует Буксмана ТАСС.

По его мнению, прокуроры должны следить за действиями организаторов и участников незаконных акций.

Буксман отметил, что нужно своевременно реагировать на нарушения прав граждан. Для этого придется использовать «весь арсенал мер реагирования, включая и вопросы антитеррористической защищенности избирательных участков».

В свою очередь генпрокурор России Юрий Чайка поручил принять эффективные меры «по организации надзора в данной сфере», чтобы недавно произошедшие события в Москве не повторились.

«При необходимости оперативно внесите изменения в ведомственные распорядительные документы. Скорректируйте вопросы организации дежурств, извещения центрального аппарата Генеральной прокуратуры о текущей ситуации, и как уже было сказано, жестко пресекайте нарушения, используя весь комплекс мер реагирования», – отметил генпрокурор.

Напомним, в субботу в центре Москвы прошла несанкционированная акция оппозиции, которая сопровождалась беспорядками. Так, участники незаконной акции перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ, в результате чего пострадали восемь сотрудников Росгвардии.

По данным ГУ МВД по Москве, в несанкционированной акции участвовали порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. Были задержаны более тысячи человек, более половины из которых оказались не москвичами.