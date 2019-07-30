Эксперт объяснил угрозы раскрыть заказчика атаки 11 сентября в американских СМИ

«В США есть глобалисты, которые не хотят односторонней зависимости США от Саудовской Аравии на Ближнем Востоке. И если скандал вокруг Шейха Мохаммеда получит раскрутку, то может быть вбит клин между Вашингтоном и Эр-Риядом», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Борис Межуев, комментируя намерения предполагаемого организатора терактов 11 сентября назвать заказчика атаки.

«Если поставить вопрос «кому это выгодно», то те, кто ведет расследование дела Халида Шейха Мохаммеда – ФБР, ЦРУ, судебные органы – пытаются нанести неожиданный удар по американской администрации, очень сильно связанной с Саудовской Аравией, – сказал Борис Межуев. – Если это событие получит раскрутку, то это ухудшит отношения двух стран».

При этом собеседник отметил, что за время, прошедшее с момента терактов, в Аравии сменился король и другие действующие лица, и у Эр-Рияда будет возможность указать, что если кто-то из руководства страны и был причастен к нападению на Всемирный торговый центр, то его, скорее всего, уже нет в живых или нет на своей должности.

«После того колоссального объема закупок, который в США осуществила Саудовская Аравия, эта страна наравне с Израилем и Польшей стала одним из главнейших союзников американской администрации в мире. Великобритания только в последний момент, после смены премьер-министра, начинает претендовать на место в этом альянсе. Сейчас это четыре самых верных, самых близких союзника Америки Трампа. Потому подобного рода сообщения навряд ли в интересах Белого дома», – поделился эксперт.

Он отметил, что в США существует такая прослойка глобалистов, которая имеет обширные связи и с разведкой, и с бизнесом. Не случайно публикация вышла именно в издании Wall Street Journal.

«Эти люди не хотят односторонней зависимости США на Ближнем Востоке от двух государств – Саудовской Аравии и Турции. Отсюда и оформление иранской сделки при прошлой администрации Белого дома. Эти круги хотят открыть дорогу, помимо саудовской нефти, и иранской нефти вне зависимости от того режима, который сейчас у власти в Иране», –констатировал собеседник.

«Саудовское лобби, безусловно, существует в США, но оно не является единственным. И тесная связь Саудовской Аравии с США вызывает очень большие вопросы у тех, кто хочет диверсификации отношений Америки с другими нефтяными странами. Например, с Катаром, отношения с которым США заставила ухудшить именно Саудовская Аравия. Гегемония Эр-Рияда в ближневосточных вопросах вызывает однозначное напряжение у представителей американских кругов, связанных с разведкой», – подчеркнул эксперт.

«Трамп, как человек прямой, давно поставил на Саудовскую Аравию. Мол, это мой стопроцентный друг, который платит большие деньги и надо его поддерживать. И если сейчас этот скандал вокруг Шейха Мохаммеда получит раскрутку, то может быть вбит клин между Трампом и Саудовской Аравией. В итоге президенту США придется искать пути к взаимопониманию с теми странами, на которые он раньше смотрел равнодушно в связи со своими особыми отношениями с Эр-Риядом», – резюмировал Межуев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, один из предполагаемых организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед в обмен на возможность избежать смертного приговора выразил готовность дать показания против Саудовской Аравии.

По сведениям издания The Wall Street Journal, обвиняемый, который находится в тюрьме на американской военно-морской базе Гуантанамо (Куба), написал письмо в федеральный суд Манхэттена, предложив «куда более широкое сотрудничество» в случае «отсутствия потенциального смертного приговора», указал адвокат Мохаммеда.

В 2017 году родственники погибших, а также пострадавшие в терактах 11 сентября подали коллективный иск к Эр-Рияду в федеральный суд Манхэттена, обвинив власти Саудовской Аравии в поддержке сети (запрещенной в России террористической организации) «Аль-Каида», ответственной за теракты, унесшие жизни почти трех тысяч человек.

В сентябре 2016 года Конгресс США, преодолев вето, наложенное занимавшим тогда пост президента Бараком Обамой, поддержал законопроект, разрешающий семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать иски против Саудовской Аравии.

Напомним, 11 сентября 2001 года были угнаны четыре авиалайнера, два из которых целенаправленно врезались в башни нью-йоркского Всемирного торгового центра, еще один – в здание Пентагона. Четвертый самолет упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов в Соединенных Штатах погибли примерно три тысячи человек.