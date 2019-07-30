Предполагаемый организатор терактов 11 сентября решил назвать заказчика атаки

Один из предполагаемых организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед в обмен на возможность избежать смертного приговора выразил готовность дать показания против Саудовской Аравии, сообщила The Wall Street Journal.

По сведениям издания, обвиняемый, который находится в тюрьме на американской военно-морской базе Гуантанамо (Куба), написал письмо в федеральный суд Манхэттена, предложив «куда более широкое сотрудничество» в случае «отсутствия потенциального смертного приговора», указал адвокат Мохаммеда, передает ТАСС.

В 2017 году родственники погибших, а также пострадавшие в терактах 11 сентября подали коллективный иск к Эр-Рияду в федеральный суд Манхэттена, обвинив власти Саудовской Аравии в поддержке сети (запрещенной в России террористической организации) «Аль-Каида», ответственной за теракты, унесшие жизни почти 3 тыс. человек.

В сентябре 2016 года Конгресс США, преодолев вето, наложенное занимавшим тогда пост президента Бараком Обамой, поддержал законопроект, разрешающий семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать иски против Саудовской Аравии.

Напомним, 11 сентября 2001 года были угнаны четыре авиалайнера, два из которых целенаправленно врезались в башни нью-йоркского Всемирного торгового центра, еще один – в задние Пентагона. Четвертый самолет упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов в Соединенных Штатах погибли примерно 3 тыс. человек.