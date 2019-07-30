Япония увезла из России останки не своих военнопленных

Япония обнаружила, что вывезенные несколько лет назад из Забайкальского края останки не принадлежат японцам, погибшим в СССР после завершения Второй мировой войны, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга.

«Мы ознакомились с докладом экспертов: либо переданные останки, согласно сделанным тестам ДНК, не принадлежат японцам, либо высока вероятность того, что они не принадлежат японцам. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния намерено провести консультации (с Россией – прим. ВЗГЛЯД) для установления принадлежности останков», – передает ТАСС слова Суги.

Телеканал NHK выяснил, что речь идет об останках, вероятно, 16 человек, вывезенных из Забайкальского края в 2014 году. Тогда в составе делегации не было эксперта по ДНК, который мог бы там же провести предварительную экспертизу. После взятия анализов было установлено, что останки не принадлежат японцам. С момента установления ошибки прошло около года, правительство скрыло этот факт и не вернуло останки российской стороне.



Напомним, ранее депутаты от правящей Демократической партии в Японии подготовили законопроект о выплате денежной компенсации бывшим военнопленным, которые находились в трудовых лагерях Сибири и Монголии.