С начала года в России при падении из окон погибли 33 ребенка

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что из окон в России с начала 2019 года выпало более 100 детей.

«Такая причина обидная, досадная. Нам сегодня, с нашими информационными технологиями, детей из окон еще терять? Но есть это, к сожалению. 900 детей упало только за прошлый год, более 100 – с начала этого года. Сто детей упали из окон – 33 погибли, остальные стали инвалидами», – сказала Кузнецова, передает ТАСС.

Она добавила, что в России ежегодно свыше 2700 детей погибают от рук преступников. «К сожалению, в последние годы тенденция к росту», – констатировала детский омбудсмен.