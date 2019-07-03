Украинские власти нашли способ продлить арест Вышинского

Заседание по делу главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского было перенесено из-за замены прокуроров.

Подольский райсуд Киева перенес заседание, поскольку гособвинителям нужно время для изучения материалов дела, в том числе обвинительного акта, передает ТАСС.

Ожидалось, что на этом заседании суда защита Вышинского подаст ходатайство об изменении ему меры пресечения с ареста на освобождение под залог.

«Сторона обвинения делает все для того, чтобы затягивать рассмотрение данного производства. Потому что именно в этот день, в день судебного заседания, вносится изменение прокуроров», – так отреагировал на это решение адвокат Вышинского Андрей Доманский, передает РИА «Новости».

Кирилла Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года. Его обвинили в государственной измене, а также в незаконном обороте оружия. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

При этом Вышинский выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах. Он отмечал, что его задержание было нелегальным, так как «основывалось на абсурдных и лживых обвинениях».

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что российские власти не забыли о задержании Вышинского.