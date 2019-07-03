Аршавина обязали платить сотни тысяч рублей в качестве алиментов

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин развелся со своей супругой Алисой Казьминой (Аршавиной), об этом сообщила адвокат спортсмена Виктория Савицкая.

«Брак расторгнут. Решение законное и обоснованное», – цитирует Савицкую РИА «Новости». Адвокат добавила, что, согласно решению суда, ребенок остается с матерью.

Отмечается, что у Аршавина есть дочь от этого брака, также у экс-футболиста есть трое детей от гражданского брака с телеведущей Юлией Барановской.

«Взысканы алименты на одну восьмую от всех видов дохода Аршавина – это порядка 300 тыс. рублей. Также взысканы средства на содержание ребенка до трех лет, это в срок до 11 февраля 2020 года. Взыскано 64 тысячи 400 рублей в месяц на содержание мамы ребенка», – пояснила адвокат.

Ранее сообщалось, что Алиса Аршавина написала на своего мужа заявление в управление ФСБ. Также она решила нанять охрану из-за угроз со стороны мужа. После этого Аршавину запретили выезд за границу из-за задолженностей по алиментам.