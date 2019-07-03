Путин подписал закон о спецстатусе паломников

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает специальный правовой статус паломников и паломнической деятельности, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.

Из документа следует, паломники могут совершать и организовывать собственные паломнические поездки через религиозные организации или созданные ими организации, которые осуществляют паломническую деятельность, пишет РИА «Новости».

В законе отмечается, что религиозные организации могут заниматься паломнической работой непосредственно или через создание организаций, целью деятельности которых будет паломничество.

Также в документе сказано, что религиозные организации могут осуществлять паломническую деятельность на возмездной и безвозмездной основе. Они могут привлекать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые имеют право осуществлять туроператорскую деятельность.

В связи с этим закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» не распространяется на паломническую деятельность через религиозные организации и на совершение паломниками самостоятельных паломнических поездок.

Ранее Госдума приняла закон о паломниках.