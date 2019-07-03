Путин подписал указ по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Президент Владимир Путин объявил, что подписал указ с поручениями по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Он призвал членов правительства руководствоваться этим документом в своей работе.

«После нашего совещания в Братске вышел перечень моих поручений, как вы знаете. Сегодня я их все оформил в указ президента. Прошу руководствоваться этим документом», – передает слова Путина РИА «Новости».

На прошлой неделе из-за обильных осадков в Иркутской области реки вышли из берегов. Паводок привел к гибели 20 человек, еще 15 человек пропали без вести.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о чрезвычайной ситуации.