На Украине из сотрудничества с НАТО сделали настольную игру

В конце 2019 года на Украине планируется начать выпуск настольной игры, посвященной преимуществам сотрудничества с НАТО, рассказала на презентации руководитель проекта Ольга Иванова.

Как рассказала Иванова, игра «НАТО - Украина» поможет молодежи узнать о позитивных изменениях, которые принесет сотрудничество с альянсом.

«Мы хотим сделать игру не в формате военной стратегии, а о развитии», – передает РИА «Новости» слова Ивановой, уточнившей, что первые экземпляры игры отправятся в украинские школы.

Особо отмечается, что спонсировало создание игры британское посольство на Украине.

Директор Центра информации и документации НАТО на Украине Барбора Маронкова уверена, что подобные игры развеят мифы об альянсе.

«Есть много стереотипов о НАТО, о том, что альянс является военным агрессивным блоком, что решение в НАТО принимают только США», – сказала Маронкова.

Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила: следуя курсу Украины на вступление в Евросоюз и НАТО, страна может потерять Донбасс.

Напомним, в июне 2019 года на Украине изучили отношение граждан к вступлению страны в ЕС и НАТО. Большинство украинцев высказались «за».

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