Канада «отважно осудила» слова Путина о либеральной идее

Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна «отважно осуждает» слова российского президента Владимира Путина о либерализме.

Фриланд в Торонто выступала на конференции по Украине перед новым украинским лидером Владимиром Зеленским. Фриланд при этом отметила, что аудитория вряд ли ожидала, что она начнет выступление с цитаты Путина.

Министр напомнила, что либеральная идея, по словам президента России, изжила себя, передает РИА «Новости».

Фриланд попросила простить ей «экстрапатриотизм». По словам главы МИД Канады, она «не может представить, чтобы какая-то страна так же отважно осуждала бы это заявление».

Фриланд считает, что возглавляющий кабмин Канады Джастин Трюдо отважно защищает либерализм по всему миру.