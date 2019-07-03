Канада собралась не впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Оттава собирается предпринять меры, которые не позволят использовать для въезда в Канаду выданные жителям ДНР и ЛНР российские паспорта, заявила руководитель канадского внешнеполитического ведомства Христя Фриланд.

Министр иностранных дел Канады призвала другие страны «последовать этому примеру», передает РИА «Новости».

Фриланд заявила, что Канада способна определить, какие из паспортов выданы жителям ДНР и ЛНР, но разъяснять технические детали отказалась. Напомним, ЕС также пригрозил не признавать российское гражданство жителей Донбасса. Киев объявил паспорта недействительными.

Однако в Донбассе российские паспорта вызвали ажиотаж.