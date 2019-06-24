МИД отреагировал на возможность непризнания ЕС российского гражданства жителей Донбасса

Евросоюз вместо того, чтобы обратить внимание на проблемы жителей юго-востока Украины из-за бесчеловечной политики Киева, по привычке вводит новые санкции, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

«В «заключениях» Евросовета вновь не увидели понимания со стороны ЕС тех гуманитарных мотивов, которые побудили руководство России принять решение о введении упрощенного порядка выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР», – заявил Грушко, передает РИА «Новости».

По его словам, «вместо того, чтобы обратить внимание на тяготы, на которые бесчеловечная политика Киева обрекла население Юго-Востока Украины, есовцы рефлекторно тянутся к неработающему инструменту санкций». В то же время дипломат отметил, что «угрозы непризнания со стороны ЕС российских паспортов едва ли напугают жителей Донбасса, многие из которых вот уже пятый год выживают в условиях украинской блокады и артобстрелов».

Ранее сообщалось, что ЕС может отказаться признать российские паспорта, выданные жителям Донбасса, говорится в заявлении по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Грушко также вспомнил о задержании украинских моряков после провокации в Керченском проливе, отметив, что ЕС, призывая Россию освободить моряков, не решается признать ответственность Киева за эту провокационную акцию.

«Действительно, утвержденные на недавнем заседании Евросовета 20 июня «заключения» в части, касающейся России, нельзя трактовать иначе, как очередное подтверждение сохраняющейся конфронтационной инерции в подходах Евросоюза к отношениям с нашей страной. Призывая нас освободить украинских моряков, участвовавших в преднамеренном нарушении государственной границы России в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, в Брюсселе никак не решатся признать ответственность Киева за эту провокационную и крайне рискованную акцию», – заявил дипломат.

Кроме того, Грушко добавил, что по-прежнему игнорируется готовность России оказывать максимальное содействие «профессиональному и деполитизированному расследованию» катастрофы малазийского Boeing в 2014 году на Украине.

«Упоминание Евросоветом выдвинутых накануне Совместной следственной группой голословных обвинений о причастности российских военнослужащих к этой авиакатастрофе лишь подтверждает для нас политический и заказной характер этих следственных действий, заточенных на обслуживание изначально выбранной версии и направленных на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности», – подчеркнул он.

Совместная следственная группа 19 июня назвала четырех подозреваемых в крушении МН17 – среди них трое россиян и один украинец. Суд над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года начнется 9 марта 2020 года.

В четверг глава Госдепа Майк Помпео, обращаясь к России, заявил: подозреваемые по делу о крушении Boeing на Украине должны предстать перед судом.

Москва заявляла, что следствие продолжает игнорировать данные российской стороны, в частности украинскую принадлежность ракеты, которой сбили самолет.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД