МЧС предупредило о второй волне паводков на Дальнем Востоке

Министерство чрезвычайных ситуаций России наращивает группировку в регионах Дальнего Востока в связи с прогнозируемым поднятием уровня воды из-за осадков, сообщили в пресс-службе ведомства.

«МЧС России готовится ко второй волне паводка на Дальнем Востоке. В превентивных целях осуществляется наращивание группировки, а также проверяется расстановка сил и средств для ликвидации возможных последствий. Для предотвращения подтоплений осуществляется усиление гидротехнических сооружений, организуется установка водоналивных дамб в местах, наиболее подверженных подтоплениям», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Так, ливни с пиком 30-31 июля ожидаются на севере Якутии, в Бурятии, Забайкальском и Приморском краях, на юге Хабаровского края, в Амурской и Сахалинской областях. Также сильные дожди пройдут в Еврейской автономной области (ЕАО), Чукотском автономном округе и на Курилах.

«На основании модели развития обстановки в результате комплексного воздействия циклонов, повышения уровня воды в реках и добегания волны дождевого паводка наибольшее влияние они окажут на южные районы Амурской области и ЕАО, южную и центральную части Хабаровского края», – сообщили в МЧС.

По данным ведомства, уровень воды в Благовещенске может подняться до 6,5 метра, возможно подтопление населенных пунктов ниже по течению.

Пик паводка в Комсомольске-на-Амуре ожидается 10 августа. К 6 августа в МЧС собираются установить там водоналивные дамбы, которые также доставлены в Хабаровский край.

Ранее сообщалось, что во втором по численности населения городе Амурской области – Белогорске – объявлен режим ЧС в связи с прогнозируемым повышением уровня воды в реке Томь.

В Амурской области на прошлой неделе ввели режим ЧС из-за паводка, затопленными в регионе оказались 11 населенных пунктов, пострадали 390 жилых домов и 550 приусадебных участков.

Газета ВЗГЛЯД также писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня. Жителей этого региона в воскресенье предупредили об угрозе нового наводнения.