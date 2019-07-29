В Гонконге задержаны 49 участников несанкционированных протестов

Полиция задержала 49 человек в ходе столкновений с протестующими в Гонконге в воскресенье, сообщили в местной полиции.

Акция была согласована с властями Гонконга, но через некоторое время после ее начала, демонстранты нарушили маршрут и заблокировали одну из центральных улиц. Около 19.00 (14.00 МСК) полиция применила слезоточивый газ, но он не помог разогнать толпу. Демонстранты подожгли тележку с мусором и толкнули ее в сторону полицейских.

фПолиция решительно осуждает незаконные действия группы радикальных протестующих, которые в результате актов вандализма нанесли значительной урон государственному имуществу, осуществили подожгли, нападали на полицейских с применением различных видов оружия во время акций протеста 28 июля», – передает РИА «Новости» заявление полиции.



Всего за различные правонарушения было задержано 49 человек. При этом в полиции отметили, что действия радикальных протестующих становятся все более и более агрессивными, «они перешли от отламывания перил, бросания кирпичей и металлических прутьев к поджогам и крупным разрушениям».



«Полиция решительно осуждает такое поведение, которое явно не соответствует принципам выражения мнений мирным путем. Полиция подтверждает свою решимость и способность привлечь всех правонарушителей к ответственности», – говорится в заявлении.



Там отметили также, что протестующие нападали на полицейских с помощью кирпичей, бутылок с неизвестной жидкостью, а также металлическими шарами и стрелами из лука.

Напомним, ранее антиправительственная демонстрация в Гонконге собраладесятки тысяч человек. Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Эксперты предсказали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина в случае продолжения протестов.