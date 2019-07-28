В России сократился разрыв между богатыми и бедными

Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова рассказала об изменениях в уровне разрыва между доходами самых богатых и самых бедных россиян. Эксперт проанализировала данные за последние 19 лет.

В комментарии «Российской газете» она сообщила, что в 2000 году средняя зарплата самых богатых россиян в 34 раза превосходила зарплату самых бедных. Через пять лет соотношение изменилось и показатель сократился до 25 раз. В настоящее время, по ее словам, средняя зарплата богатейших россиян в 13 раз превосходит среднюю зарплату беднейших.

«Безусловно, это все еще довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы, и мы надеемся, что сохранится и дальше», – отметила Егорова.

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Она также обратила внимание, что за последние годы в России сократилось число работников, чья зарплата была ниже прожиточного минимума. На ситуацию влияет рост промышленного производства в стране, указала эксперт.

По словам Егоровой, в ближайшие годы зарплаты могут вырасти за счет повышения конкуренции среди работодателей за высококвалифицированных специалистов.

Ранее Егорова сообщала, что заработные платы рядовых сотрудников средних и крупных предприятий увеличились, в том числе, благодаря указу президента России Владимир Путина.

Добавим также, что, согласно недавнему исследованию, более 1 млн рублей в месяц зарабатывают 11 тыс. 287 россиян, а самые высокие зарплаты – у представителей спорта, культуры и производителей нефтепродуктов.