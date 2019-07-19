Эксперты: Зарплаты рядовых сотрудников средних и крупных предприятий выросли благодаря указу Путина

Заработные платы рядовых сотрудников средних и крупных предприятий увеличились, в том числе, благодаря указу президента России Владимир Путина, заявила в комментарии газете ВЗГЛЯД к.э.н, доцент РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, комментируя исследование Росстата о средних и медианных зарплатах.

«Росстат опубликовал результаты о средней заработной по проведенному выборочному обследованию средних и крупных предприятий. Как мы видим, уровень заработной платы вырос по всем группам обследуемых – от рядовых сотрудников до руководителей», – отметила Егорова.

Она добавила, «что зарплата рядовых (сотрудников) выросла значительнее благодаря выполнению указу президента, приведению минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму и росту промышленного производства в отраслях с большим количеством работающих».

В свою очередь доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета Лазарь Бадалов считает, что исследование Росстата о средних и медианных зарплатах позволяет увидеть коридор доходов, в котором живет значительная часть активного трудоспособного населения России.

«Когда мы говорим о средней зарплате, мы говорим о некотором верхнем значении диапазона, в рамках которого находятся зарплаты наемных сотрудников с максимальной трудовой активностью. То, что эта верхняя граница зависит от представлений о справедливости распределения фонда оплаты труда между руководителями и основным производственным персоналом – важный сигнал для региональных лидеров. Ведь уменьшая разрыв между заработками топ-менеджеров и простых работников, они содействуют снижению социальной напряженности в регионе», – заявил Бадалов.

С другой стороны, по его словам, «нижняя граница – это так называемая медианная зарплата. Это уровень, который определяет заработки 50% россиян». Бадалов отметил, что она может стать хорошим индикатором для работы с теми социальными группами, которые получают ниже этого уровня.

«Самая многочисленная категория из 27 млн работников, включенных в исследование – более 2,6 млн человек – зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. рублей. Это как раз тот важный коридор между медианнной и средней зарплатой. Сближение медианной и средней зарплаты тоже важный индикатор, который указывает на позитивные изменения», – отметил он.

Ранее Росстат провел исследование, в ходе которого выяснилось, что более 1 млн рублей в месяц зарабатывают 11 тыс. 287 россиян, а самые высокие зарплаты у представителей спорта, культуры и производителей нефтепродуктов. В то же время заработок половины россиян оказался ниже 35 тыс. рублей.