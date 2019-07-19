Названо число россиян с зарплатой свыше 1 млн рублей в месяц

Росстат провел исследование, в ходе которого выяснилось, что более 1 млн рублей в месяц зарабатывают 11 287 россиян, а самые высокие зарплаты у представителей спорта, культуры и производителей нефтепродуктов.

Росстат опубликовал «Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы», которое охватило 27,1 млн человек и более 101,4 тыс. крупных и средних предприятий, сообщает РБК.

Согласно данным исследования, число работников-миллионеров выросло за два года на 38%, а средняя зарплата в категории зарабатывающих больше 1 млн руб. равна 2,4 млн рублей.

Самые высокие зарплаты оказались у сотрудников сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 5,8 млн рублей в месяц. В сфере прочих услуг зарплата превысила 3,7 млн руб. Специалисты в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств зарабатывают в среднем 2,7 млн рублей.

Больше всего работников с зарплатой свыше 1 млн руб. трудится в сфере торговли и ремонта транспорта – 1960 человек, меньше всего – в сфере водоснабжения и утилизации отходов – всего 13 человек.

Напомним, в четверг сообщалось, что заработок половины россиян оказался ниже 35 тыс. рублей.