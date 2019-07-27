Тела погибших при падении самолета в Подмосковье достали из воды

Тела двух погибших во время падения самолета в реку Ока в Подмосковье подняли на поверхность, сообщил представитель экстренных служб региона.

«Водолазы извлекли из гидросамолета тела двух погибших и подняли их на поверхность», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что воздушное судно подняли из воды с помощью плавучего крана.

«Ожидается прибытие баржи из Серпухова для погрузки потерпевшего крушения гидросамолета», – заключил собеседник.

Напомним, авария с легкомоторным самолетом произошла возле деревни Дракино недалеко от Серпухова. Позднее было опубликовано видео с места крушения воздушного судна.