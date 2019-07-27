Появилось видео с места крушения самолета в Подмосковье

В социальных сетях появилось видео с места крушения легкомоторного самолета в Московской области, в результате которого погибли два человека, находившиеся на борту.

Запись опубликована во «ВКонтакте».

На кадрах видно сильно поврежденное воздушное судно, лежащее на дне реки Ока на мелководье.

Между тем Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с крушением легкомоторного самолета в Московской области.

«Причины и обстоятельства крушения устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Авария произошла возле деревни Дракино недалеко от Серпухова.

По предварительным данным, самолет зацепился за электропровода сразу после взлета.

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