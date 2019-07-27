Суббота в Москве стала самым жарким днем июля

Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 16.00 поднялась до максимального значения с начала июля – до 28,8 градуса, сообщили в метеобюро Москвы и области.

Предыдущий максимум июля 2019-го был установлен днем ранее – 28,7 градусов тепла, передает «Интерфакс».

При этом в нынешнем году средняя температура в июле, который считается самым жарким днем месяца, оказалась на 1,3 градуса ниже нормы, сообщил представитель метеобюро Москвы и области.

Между тем москвичей предупредили о резком похолодании.