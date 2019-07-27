Вдовец актрисы фильма «Брестская крепость» раскрыл подробности ее гибели

Вдовец утонувшей на Аляске актрисы Вероники Никоновой Петр Маркелов рассказал подробности о гибели девушки.

Молодые люди собирались переплыть реку Текланику на Аляске, они планировали добраться до заброшенного автобуса, передает Tut.by со ссылкой на местные СМИ.

«Я перешел и почувствовал, что очень устал. Мне было страшно. Я понимал, что если я устал, то Ника еще больше устанет. Я несколько раз прокричал ей, чтобы сняла штаны, чтобы уменьшить сопротивление. Не настоял» – рассказал Маркелов.

Он добавил, что девушка обвязала себя веревкой вокруг талии, а другой конец прикрепила с помощью карабина к основной веревке и попыталась пересечь реку.

«На 2/5 пути она начала кричать: «Помоги мне!»... Вода была почти по грудь... Я начал идти к ней, держась за веревку. Кричал: «Держись!» Когда я подошел, ее руки оторвались от основной веревки, и она повисла на страховочной», – пояснил вдовец.

Маркелов добавил, что попытался протащить ее рывками за карабин в сторону берега.

«Так получалось тащить ее пару метров. Но когда я в очередной раз обернулся, она была под водой...» – сказал молодой человек.

Ранее сообщалось, что Никонова находилась на Аляске в свадебном путешествии.