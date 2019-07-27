Актриса фильма «Брестская крепость» погибла на Аляске

Белорусская актриса Вероника Никонова, известная по фильму «Брестская крепость», погибла при попытке перейти реку Текланика на Аляске.

Помощник режиссера фильма «Брестская крепость» Тамара Борбот сообщила в Facebook, что «Ника погибла вчера на Аляске, переходя реку Текланика».

Отмечается, что Никонова находилась в свадебном путешествии.

До этого агентство Associated Press со ссылкой на газету Fairbanks Daily News-Miner сообщило, что гражданка Белоруссии погибла на Аляске, пытаясь добраться до автобуса, в котором жил прототип главного героя американского фильма «В диких условиях» Кристофер Маккэндлесс, передает РИА «Новости».

По данным издания, девушка и ее супруг в четверг направились к автобусу, в котором жил и умер Маккэндлесс. Когда молодожены попытались пересечь реку Текланика, девушку смыло водой: поток был сильным и быстрым из-за недавних дождей.

Друзья и коллеги актрисы отмечают, что 24-летняя Никонова «спешила жить», ей «было мало режиссуры, мало актерства», и «не имея особых средств, она находила возможности за очень небольшие деньги путешествовать по миру, открывать для себя новое», передает «Комсомольская правда».

Мать актрисы рассказала, что тело девушки кремируют в США.

Вероника Никонова снялась в «Брестской крепости» режиссера Александра Котта, будучи школьницей – сыграла Аньку, дочь лейтенанта Кижеватова, расстрелянную фашистами.

Также она снимала документальные фильмы о Белоруссии, занималась правозащитной деятельностью, несколько лет назад уехала в США, чтобы учиться в Нью-Йорке.

Роман «В диких условиях» был написан в 1996 году на основе реальной истории американского путешественника Кристофа Маккэндлесса, также известного под псевдонимом «Александр Бродяга». Мужчина из обеспеченной семьи отправился в дикий район Аляски и поселился в автобусе. Через четыре месяца своего уединения он умер от истощения – ему было 24 года. В 2007 году на экраны вышел одноименный фильм.