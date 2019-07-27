Украинские власти закрыли правительственный офис по вопросам евроинтеграции

Украинские власти решили ликвидировать правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

«Ликвидировать правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, департамент по вопросам государственного управления, департамент по вопросам региональной политики, департамент обеспечения документооборота и контроля», – говорится в опубликованном на сайте правительства страны документе.

Издание «Европейская правда» уточнило, что речь идет о ликвидации старой структуры в секретариате кабинета министров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе предвыборной компании рассказывал о том, что планирует после победы придерживаться курса на евроинтеграцию.