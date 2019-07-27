В Амурской области подтопило свыше 3 тыс. опор ЛЭП

В Приамурье из-за паводка оказались подтоплены 103 воздушных линии электропередач, порядка 3000 опор стоят в воде, сообщили в пресс-службе «Амурских электрических сетей» (филиал АО «ДРСК»).

«На 14.00 (08.00 мск) 27 июля подтоплены 103 воздушных линии электропередачи 0,4-35 кВ (более 3000 опор стоят в воде), 1 подстанция 35/10 и 32 ТП (трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ). По прогнозу МЧС прохождения гребня паводка существует риск подтопления еще 20 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 10 воздушных линий электропередачи в городе Свободный, поселке Пионерский, селе Новокиевка, селе Мазаново», – рассказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

В подтопленных селах в Селемджинском и Мазановском районах было отключено электричество, оттуда ведется эвакуация людей.

«Усилен контроль за опорами ЛЭП в местах переходов через реки и в поймах рек. Как только уровень воды снизится, бригады смогут приступить к аварийно-восстановительным работам», – заключили в «Амурских электрических сетях».

В бассейне реки Зея с 21 июля и ее притока Селемджи проходит паводок, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления нескольких населенных пунктов. В четверг в Амурской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации.