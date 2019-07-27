В Петербурге нашли тело популярного блогера

В Петербурге нашли тело YouTube-блогера Павла Ш. и диггера Алексея К., об этом сообщили СМИ со ссылкой на друга владельца YouTube-канала Максима Наумова.

Тела были найдены в канализационном люке на набережной реки Карповки, рассказал 78.ru Наумов.

Предположительно, блогер мог спуститься в канализацию с диггером ради нового ролика для своего канала, рядом с телами нашли камеру.

Павел и Алексей спустились в люк поздно вечером, по предварительным данным, молодые люди задохнулись. Их тела нашли на глубине в 25 метров.

Канал Павла Road to Film посвящен разным необычным местам, включая канализации и подземные тоннели, на данный момент у него 578 тыс. подписчиков.