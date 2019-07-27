Голые мужчины в галстуках пробежали по Киеву в сторону майдана Независимости

В Киеве шестеро голых мужчин пробежали в сторону майдана Независимости, сообщают СМИ.

«Информатор Киев» опубликовал видео, на котором голые мужчины в галстуках бегут по Крещатику.

«Страна.ua» пишет, что забег могли устроить «уже известные киевлянам нудисты», которые не раз проводили такие пробежки «в переходе на «Льва Толстого» и в других местах». Отмечается, что тогда голыми бегали «из-за спора». Пока нет информации о том, чем вызван нынешний «голый забег».

Нудистов разыскивает полиция. Сообщается, что правоохранители искали их на майдане Независимости.

Напомним, после оскорбительных слов чиновника украинки оголились для флешмоба.