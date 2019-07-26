После оскорбительных слов чиновника украинки оголились для флэшмоба

Украинки ответили флэшмобом на слова зампредседателя Запорожского облсовета Владислава Марченко, заявившего, что откровенно одетые женщины похожи на проституток.

Марченко – уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин – заявил в соцсетях, что видит в приличных девушках «королев», которые не будут оголяться и провоцировать насильников, передает РИА «Новости».

После этого в интернете стартовал флэшмоб #забулазапитатиуМарченка («забыла спросить у Марченко»). Украинки выкладывают свои фото, на которых их внешний вид не соответствует представлениям чиновника о «королевах». Многие из участниц флэшмоба подчеркнули, что обязанности Марченко не включают в себя обсуждение внешнего вида украинок.

Так, Елена Набокова заявила, что обычно не носит юбок, но на сей раз «надела, потому что не могла не поддержать своих подруг».

Natalia Soloviova пожаловалась, что «еще тысячи мужчин и, самое страшное, женщин, живут в Средневековье». Она выразила сожаление в связи с тем, что многие «искренне уверены, что кастрюльки, борщ, быть скромнее и тише и удачно выйти замуж – предел мечтаний любой женщины».

«Пьющая, курящая, распутная женщина. И декольте там еще. <…> Может мне сразу депортироваться из страны?» – спрашивает Анастасия Потапенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал красивых украинок «брендом страны».