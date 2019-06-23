В Европе раскритиковали Зеленского за «приступ сексизма» в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский умудрился «капитально сесть в лужу» во время своего европейского турне – в Париже у него случился «приступ сексизма», пишет Барбара Эртель в немецком издании Tageszeitung.

Она напомнила, как Зеленский отреагировал на недомогание канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Берлине. «Ну просто реальный мужик, настоящий защитник», – приводит текст ее статьи RT.

Однако это, считает она, «еще цветочки» по сравнению с тем, что «первый парень на Украине выдал во Франции». Эртель напомнила, что Зеленский назвал красивых украинок «брендом страны».

После «столь толстого пиара» многим женщинам на Украине, однако, «стало не до смеха», пишет она. По ее словам, под хештегом #Iamnotyourtourismbrand стали появляться комментарии, где украинки требуют от Зеленского извинений.

«Приступы сексизма у Зеленского это одно, существенные проблемы в знании истории и страноведения – уже другое. По всей видимости, Зеленский забыл о визовом скандале во времена министра иностранных дел Германии Йошки Фишера. Тогда всех любящих попутешествовать украинцев и украинок подозревали в проституции – извращенные фантазии, которые до сих пор будоражат воспаленные умы. Или феминистическое движение Femen, которое при помощи зрелищных акций борется за права женщин, причем не только на Украине. Сразу представляешь себе, как жаждущие общения девушки топлес штурмуют администрацию Зеленского. Да, (не)веселая картина», – заключает журналистка немецкого издания.