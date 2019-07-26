«Северный поток – 2» вызвал беспокойство у датских рыболовов

Датские рыболовы выразили беспокойство тем, что юго-восточный маршрут «Северного потока – 2» может оказать влияние на промысел трески, об этом говорится в материалах Датского энергетического агентства (DEA).

«Ассоциация рыболовов Борнхольм и Кристиансе заявила, что предпочитает первую заявку от 2017 года (на базовый маршрут), по которому проект идет параллельно «Северному потоку», поскольку под давлением может оказаться промысловый запас трески», – говорится в материалах общественных слушаний, передает РИА «Новости».

В Nord Stream 2 AG пояснили, что рыбный промысел и трубопроводы «могут сосуществовать», однако это влияет на лов рыбы, и, возможно, понадобится корректировка, чтобы не повреждать оборудование и трал, сообщили в DEA.

Напомним, в Газпроме рассчитывают получить согласование по заявке о прокладке «Северного потока – 2» от датских властей к октябрю 2019 года. В компании сообщали, что в случае, если Дания откажется проводить «Северный поток – 2», протяженность трубопровода может вырасти на 34 километра.