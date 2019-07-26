Медведев назвал шаг перед введением облачной цифровой подписи

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что облачные цифровые подписи перед их введением необходимо гарантированно защитить от постороннего вмешательства.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на встрече с председателем правительства отметил, что компания рассчитывает на принятие закона, который введет понятие облачной цифровой подписи и избавит нас от необходимости иметь флешки.

«Важны гарантии защищенности такого рода облака. Надеюсь, что вы вместе с коллегами работаете над этим – и с министерством цифрового развития, и со спецслужбами, просто для того, чтобы мы понимали, что это все реально защищено от постороннего вмешательства», – передает РИА «Новости» слова Медведева.



Осеевский отметил, что ведомство проводит в этом направлении работу совместно с Федеральной службой безопасности и ФСТЭК, «для того чтобы это работало надежно».

Напомним, в сентябре 2018 года спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков рассказал, что в России работают над новым механизмом идентификации в интернете – облачной подписью. Представитель главы государства отметил, что существующая ныне электронная подпись – это «долго, сложно, дорого, неудобно».

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