Генпрокуратура составила топ-5 жалоб бизнесменов

Российские бизнесмены чаще всего жалуются в прокуратуру на рейдерство, необоснованное преследование, проверки и административное давление, рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Вот как выглядит топ-5 тем, с которыми обращаются предприниматели. Первая – неправомерные действия в отношении имущества хозяйствующих субъектов, в том числе проявление рейдерства. Вторая – необоснованное уголовное преследование, заключение под стражу, а также избрание иных мер пресечения. Третья – нарушение порядка предоставления публичных услуг, размещения заказов для публичных нужд», – передает РИА «Новости» слова Куренного в передаче на ведомственном интернет-канале «Эфир».

Следующими по количеству обращений являются жалобы на порядок проведения проверок и административное давление. По словам Куренного, прокуроры отклоняют до 40% предложенных контролерами внеплановых проверок.

«Только в 2018 году это позволило предупредить незаконное вмешательство в деятельность 15 тысяч предпринимателей. Благодаря прокурорскому вмешательству в 2018 году признаны незаконными и отменены результаты 874 мероприятий по контролю», – сказал представитель Генпрокуратуры.



Напомним, в среду председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о низкой вовлеченности российских предпринимателей в преступные сообщества: с начала года возбуждено всего четыре уголовных дела, связанных с бизнесом.