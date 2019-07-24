Бастрыкин оценил вовлеченность бизнеса в преступные сообщества

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о низкой вовлеченности российских предпринимателей в преступные сообщества: с начала года возбуждено всего четыре уголовных дела, связанных с бизнесом.

«И мы совместно с другими правоохранительными, контролирующими, надзорными органами, в частности с МВД, Росфинмониторингом и другими, проработали этот вопрос. В текущем же году возбуждено только четыре уголовных дела по указанной статье, связанных со сферой предпринимательства, при том что у нас в стране зарегистрировано 3,4 млн юридических лиц и 3,8 млн индивидуальных предпринимателей. То есть вовлечение предпринимателей в такого рода преступную деятельность - нечастое явление», – заявил Бастрыкин в интервью «Российской газете».

По его словам, в 2018 году СК возбуждил 41 уголовное дело о преступлениях, предусмотренных ст. 210 УК РФ, большинство из которых носит общеуголовный характер и связаны с терроризмом и торговлей наркотиками.

Ранее разобраться со ст. 210 УК РФ об организации преступного сообщества просили президента Владимира Путина на прямой линии.

«Тут даже комментария нет. Я согласен. С этим нужно поработать на экспертном уровне. В Думе должны подумать. В администрации президента. Юридическая техника сейчас такова, что под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой организации, если один из них замечен за нарушением закона. Над этим нужно поработать и внести изменения в закон», – сказал тогда президент.

Напомним, 24 июня в Госдуму был внесен законопроект, который должен скорректировать 210-ю статью УК РФ о преступном сообществе, который призван вывести из-под этой статьи определенные нарушения в сфере экономики и предпринимательства.