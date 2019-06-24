После прямой линии к статье о «преступном сообществе» предложены поправки

В Госдуму внесен законопроект, который должен скорректировать 210 статью УК РФ о преступном сообществе. Он выведет из-под этой статьи определенные нарушения в сфере экономики и предпринимательства. Ранее речь об этом шла на прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

Автором законопроекта стал депутат, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рифат Шайхутдинов. В пояснительной записке отмечается, что практика применения правоохранителями и судьями статьи 210 УК РФ демонстрирует необоснованность предъявления обвинения в отношении данной категорий лиц, передает РИА «Новости».

«Проектом предусмотрено внесение в Уголовный кодекс Российской Федерации изменений, направленных на уточнение положений, касающихся привлечения к ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации) и участия в нем (ней)», – говорится в пояснительной записке.

Предлагается внести изменения, которые запретят дополнительную квалификацию по статье 210 УК РФ действий лиц, подозреваемых в отдельных преступлениях в сфере предпринимательства и экономики.

Ранее разобраться со статьей 210 УК РФ об организации преступного сообщества просили президента Владимира Путина на прямой линии.

«Тут даже комментария нет. Я согласен. С этим нужно поработать на экспертном уровне. В Думе должны подумать. В администрации президента. Юридическая техника сейчас такова, что под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой организации, если один из них замечен за нарушением закона. Над этим нужно поработать и внести изменения в закон», – сказал тогда президент.