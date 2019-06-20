Путин призвал чаще отпускать бизнесменов под залог

В ходе прямой линии президент Владимир Путин согласился с призывом предпринимателей, которые считают, что в судах подозреваемых предпринимателей чаще нужно отпускать под залог.

Путину рассказали, что в ситуации, когда предпринимателей отправляют в СИЗО или под домашний арест, они теряют управление фирмами и те разваливаются. Просят чаще выпускать бизнесменов под залог, потому что «никто из нас еще не убегал».

«Хочется сказать, что от нас не убежишь, у нас длинные руки. Но, к сожалению, убегают за рубеж, и там не спешат никого выдавать. Бывает, что выдают, конечно. Но вы правы, что нельзя злоупотреблять арестами. Особенно в экономических преступлениях. Я это и в послании Федеральному Собранию говорил. Можно использовать в качестве меры пресечения залог. Можно и нужно. Но полностью исключить арест тоже нельзя. Иначе у нас миллионы граждан скажут – что же это, раз богатый, значит, все можно – откупился и ушел от ответственности?» – ответил Путин.

Он отметил, что во всем должна быть мера.

«Одна из проблем – бесконечное содержание под стражей. Неоднократно об этом говорили, поэтому прошу до конца ноября, начала декабря Генпрокуратуру и Верховный суд сделать предложения на этот счет», – сказал Путин.

Кроме того, президента попросили разобраться со статьей 210 УК РФ об организации преступного сообщества.

«Тут даже комментария нет. Я согласен. С этим нужно поработать на экспертном уровне. В Думе должны подумать. В администрации президента. Юридическая техника сейчас такова, что под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой организации, если один из них замечен за нарушением закона. Над этим нужно поработать и внести изменения в закон», – сказал президент.