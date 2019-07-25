Соловьев: Американцам главное – найти врага

«Россия вмешалась в американские выборы для того, чтобы Трамп пришел к власти? И что хорошего он сделал для России? Как отношения улучшились? Раньше во всем были виноваты евреи, теперь – русские», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя слова экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера о том, что Россия якобы собирается «вмешаться» в американские выборы 2020 года.

«Давать оценку словам Мюллера сложно. Человек получал огромные деньги на протяжении долгого времени, а сам, как выясняется, в основном цитировал СМИ. У него, судя по всему, есть кристальный шар, заглядывая в который он видит будущее. И прекрасно представляет себе кто и как вмешивается из России в американские выборы», – сказал теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

«Хотелось бы отметить, логика-то где? Кто вмешивался или собирается вмешиваться? Если государство, то какая из государственных структур? Я помню, они предъявили какие-то претензии тем людям, которых назвали офицерами. Но дальше это дело так никуда и не двинулось», – напомнил собеседник.

«Если же Россия вмешивалась, то зачем? Каким образом? Что делала? Есть ли какие-нибудь решения судов на эту тему? Ответов на эти вопросы нет. А так можно с уверенностью сказать, что США сами вмешиваются в выборы по всему миру. И считают это совершенно правильным. Но, как это часто бывает, они почему-то обвиняют всех в том, что делают сами», – продолжил Соловьев.

«И если Россия вмешалась в американские выборы, приведя к власти Трампа, то что хорошего он сделал для России? Как отношения между Россией и США улучшились? Американцам главное – найти врага. Ну хорошо, пока этим врагом побудет Россия. На протяжении сотен лет во всем были виноваты евреи. Теперь уже десятки лет – русские. Ну ничего, потерпим. Нам это не в первый раз. Хотя очевидно, что тренд уже смещается в сторону Китая», – резюмировал Владимир Соловьев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, экс-спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер выступил с заявлением, что Россия якобы собирается «вмешаться» в американские выборы 2020 года.

По его словам, способы повлиять на американские выборы развивают и «множество других стран».

На вопрос совершила ли Россия федеральные преступления, чтобы поддержать нынешнего главу американского государства Дональда Трампа. Мюллер ответил: «Если говорить о компьютерных преступлениях, по которым предъявлены обвинения в нашем случае, несомненно».

В течение двух лет спецпрокурор США Роберт Мюллер расследовал «вмешательство» Москвы в выборы США. В апреле он завершил процесс, подтвердив обвинения во «вмешательстве», однако так и не найдя свидетельств «сговора» между американским лидером Дональдом Трампом и Россией.

Напомним, спекуляции на тему «вмешательства» российских спецслужб и «российских хакеров» во внутренние дела других стран стали одной из главных тем антироссийской информационной кампании.