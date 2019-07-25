Сенатор США пожаловался на «подставу» Белого дома с СНВ-3

Вашингтон «однозначно» должен продлить Договор о стратегических вооружениях (СНВ-3), заявил сенатор США от Демократической партии Крис Мерфи.

«Нас подставила нынешняя администрация», – приводит его слова РИА «Новости».

Мерфи заявил, что это было сделано «ради переговоров, которые, скорее всего, никогда не состоятся». Речь о попытке главы американского государства Дональда Трампа включить в соглашение китайскую сторону.

Сенатор считает планы Белого дома «нереалистичными и опасными». Как подчеркнул Мерфи, ядерный потенциал Китая не идет ни в какое сравнение с американскими и российскими запасами.

Напомним, Китай заявил, что не видит оснований для участия в обсуждении трехстороннего договора по ядерному оружию с США и Россией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД