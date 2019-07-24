Министр обороны Британии покинула свой пост

Министр обороны Великобритании Пенни Мордонт покинула свой пост.

«Я ухожу из правительства в обычные парламентарии, и премьер-министр будет пользоваться моей полной поддержкой, равно как и мои преемники на постах главы Минобороны и министра по вопросам женского равноправия», – написала Мордонт в Twitter.

Она также выразила благодарность вооруженным силам и гражданским сотрудникам министерства обороны, отметив, что вместе они много добились.

Напомним, 24 июля королева Елизавета II приняла отставку Терезы Мэй. Новым премьер-министром стал Борис Джонсон, который в ближайшее время назначит основных министров правительства.

Газета ВЗГЛЯД писала о новом премьере и его роли в один из самых драматичных моментов истории королевства.