Советник Эрдогана опроверг слухи о его смерти

Советник руководителя турецкой Партии справедливости и развития Ясин Актай опроверг слухи о смерти президента страны и лидера партии Реджепа Эрдогана.

«Эти новости не соответствуют действительности. Каждый год в это время, как правило, наш президент находится в отпуске. Его отсутствие в этот период создает благоприятный фон для таких спекуляций», – пояснил Актай, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в арабских соцсетях, где начали распространяться слухи о смерти главы государства, есть «армии троллей».

Ранее ряд арабских СМИ сообщил, что турецкий лидер якобы скончался от сердечного приступа.