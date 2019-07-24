Советник Эрдогана опроверг слухи о его смерти

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Экономисты разглядели приближение мирового кризиса

Мировой кризис подходит вплотнуюФото: Damir Sagolj/Reuters
Мировой экономический кризис уже на пороге. Напряженность в мировой торговле может перерасти в экономический спад к концу 2019 года. Такой прогноз сделало российское Аналитическое рейтинговое агентство (АКРА). Признаков надвигающейся беды все больше, а апокалипсические прогнозы теперь не выглядят такими уж невероятными. Подробности...
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Почему мы запомним Константина Борового

Как карикатура выпячивает наиболее яркие черты, так и Боровой вобрал в себя то, что вызывающе и мерзко в глазах сразу многихФото: Александр Саверкин/ТАСС
Некогда известный биржевик и непримиримый либеральный оппозиционер Константин Боровой «унес ноги» в США, попросив там политического убежища. Ранее Сеть удивило странное объявление, из которого следует, что фантастически богатый некогда человек столь же фантастически обеднел. Теперь мы прощаемся с политиком Боровым, и нам есть что сказать на прощание. Подробности...
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Современная жизнь резко меняет традиции чеченского общества

Чеченский танец строго регламентирован, и горе тому, кто посмеет внести в него измененияФото: Елена Афонина/ТАСС
Исполняемые в Чечне песни должны строго соответствовать местной культурной традиции – и напоминание об этом от одного из чеченских чиновников вызвало на днях изрядный скандал. Однако какова она, эта традиция? Чем чеченский народ принципиально отличается от других? И можно ли сказать, что под влиянием современной жизни чеченцы стремительно меняются? Подробности...
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Анатолий Шарий: Новая Рада не продержится до конца срока

«Думаю, что многие избиратели очень скоро поймут, что именно они сделали», – заметил ШарийФото: из личного архива
Благодаря партии Зеленского в Верховную раду попало много людей, не имевших прежде никакого отношения к политике. Они станут горьким разочарованием для избирателей уже в самое ближайшее время. Такое мнение высказал в интервью газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт и блогер, создавший собственную политическую партию, Анатолий Шарий. Он рассказал, как будет дальше развиваться ситуация на Украине. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Мы боимся потерь, которые несет старость

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Россия с Бразилией и Китаем составляют тройку стран, где предстоящая старость беспокоит больше всего. Там тоже пожилой человек считается «бедным» и «одиноким», тогда как в других странах предпочитают определения «мудрый» и «слабый». Подробности...
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Громкий голод оппозиции

Максим Соколов, публицист
Необходимым условием для успешного голодного протеста является абсолютная вера публики в то, что голодовка – это всерьез. Люди не очень любят, когда их держат за болванов. Поэтому мало кто всерьез воспринимает голодовку Соболь. Подробности...
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Девятый круг ада для одноразовых

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Сегодня нам кажется, что предатели Родины – это что-то из прошлого или голливудских боевиков. Что-то, что не имеет отношения к нашей ежедневной реальной жизни. Мы слишком расслабились. И тут появилась возможность вылечиться от излишней наивности. Подробности...
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

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            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
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              Советник Эрдогана опроверг слухи о его смерти

              24 июля 2019, 15:32

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Советник руководителя турецкой Партии справедливости и развития Ясин Актай опроверг слухи о смерти президента страны и лидера партии Реджепа Эрдогана.

              «Эти новости не соответствуют действительности. Каждый год в это время, как правило, наш президент находится в отпуске. Его отсутствие в этот период создает благоприятный фон для таких спекуляций», – пояснил Актай, передает РИА «Новости».

              Он добавил, что в арабских соцсетях, где начали распространяться слухи о смерти главы государства, есть «армии троллей».

              Ранее ряд арабских СМИ сообщил, что турецкий лидер якобы скончался от сердечного приступа.


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